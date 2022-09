Incendio in studio medico a Cagliari, due piani a fuoco (Di giovedì 15 settembre 2022) Momenti di paura durante la notte in centro a Cagliari per un Incendio divampato al primo e secondo piano di uno stabile di sei piani fuori terra, all'angolo tra via Nazario Sauro e via Mameli. Sul ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022) Momenti di paura durante la notte in centro aper undivampato al primo e secondo piano di uno stabile di seifuori terra, all'angolo tra via Nazario Sauro e via Mameli. Sul ...

AnsaSardegna : Incendio in studio medico a Cagliari, due piani a fuoco. Coltre nera nel cielo e tanto spavento ma nessun ferito… - bizcommunityit : Cagliari, incendio in uno studio medico di due piani - giorgiolecis : Cagliari, incendio in uno studio medico di via Mameli - OArtico : ?? L’aumento dei casi di incendio nella regione artica è motivo di studio e ricerca per gli scienziati. Il commento… - banzaisolaro : RT @antonellaraldi: Uno studio dell'università dell'Alaska ha concluso che il World Trade Center 7 non poteva assolutamente essere caduto p… -