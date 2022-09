In richiesta il bonus carburante: come funziona ed a chi è rivolto (Di giovedì 15 settembre 2022) Il taglio delle accise prorogato al 17 ottobre (cosa di cui vi abbiamo parlato in questo articolo) potrebbe non essere sufficiente per tenere efficacemente testa al caro carburanti, che purtroppo continua a pesare con insistenza sulle tasche degli italiani. Il bonus carburante potrebbe senz’altro aiutare ed è, in effetti, previsto: andiamo a scoprire insieme in cosa consiste la misura ed è a chi è rivolta. Premettiamo che l’indennità non è per tutti, ma solo coloro che usano il proprio mezzo di trasporto per ragioni lavorative (tassisti, corrieri, camionisti, etc.) e per i dipendenti di talune società che parteciperanno all’iniziativa statale. Nel primo caso, i cittadini che utilizzano il proprio mezzo di trasporto per lavoro riceveranno il bonus carburante se dispongono di una propria sede o filiale in Italia. Il ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) Il taglio delle accise prorogato al 17 ottobre (cosa di cui vi abbiamo parlato in questo articolo) potrebbe non essere sufficiente per tenere efficacemente testa al caro carburanti, che purtroppo continua a pesare con insistenza sulle tasche degli italiani. Ilpotrebbe senz’altro aiutare ed è, in effetti, previsto: andiamo a scoprire insieme in cosa consiste la misura ed è a chi è rivolta. Premettiamo che l’indennità non è per tutti, ma solo coloro che usano il proprio mezzo di trasporto per ragioni lavorative (tassisti, corrieri, camionisti, etc.) e per i dipendenti di talune società che parteciperanno all’iniziativa statale. Nel primo caso, i cittadini che utilizzano il proprio mezzo di trasporto per lavoro riceveranno ilse dispongono di una propria sede o filiale in Italia. Il ...

