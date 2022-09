In pausa pranzo si mangiano la mortadella dell’azienda in cui lavorano: operai sospesi (Di giovedì 15 settembre 2022) Si fanno un panino con fette di mortadella dagli scarti: operai di un salumificio sospesi dall’azienda. Sono più o meno questi i titoli che riassumono una vicenda in arrivo da Reggio Emilia. Un caso che potrebbero far pensare a datori di lavoro senza pietà o a dipendenti affamati, furtivamente scrocconi. Due fazioni su fronti contrapposti da un panino della discordia. Anzi, dalle due fette di mortadella che fanno da companatico. E invece no: in realtà, infatti, approfondendo la notizia, la questione sembrerebbe un po’ più articolata. E, soprattutto, datata… Ma andiamo con ordine. Due operai sospesi per aver mangiato la mortadella dell’azienda in cui lavorano Dunque, nei giorni scorsi, due addetti al confezionamento di carne e salumi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 settembre 2022) Si fanno un panino con fette didagli scarti:di un salumificiodall’azienda. Sono più o meno questi i titoli che riassumono una vicenda in arrivo da Reggio Emilia. Un caso che potrebbero far pensare a datori di lavoro senza pietà o a dipendenti affamati, furtivamente scrocconi. Due fazioni su fronti contrapposti da un panino della discordia. Anzi, dalle due fette diche fanno da companatico. E invece no: in realtà, infatti, approfondendo la notizia, la questione sembrerebbe un po’ più articolata. E, soprattutto, datata… Ma andiamo con ordine. Dueper aver mangiato lain cuiDunque, nei giorni scorsi, due addetti al confezionamento di carne e salumi ...

