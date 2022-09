in Europa, al momento solo la Spagna ha introdotto questo diritto. L'Asia, invece, è molto avanti. Cosa che non si può dire dell'Italia (Di giovedì 15 settembre 2022) Un giorno al mese di assenza retribuita per tutte le dipendenti che soffrono di “ciclo doloroso”. Una decisione, quella dell’azienda veneta di logistica e spedizioni Ormesani, che ha del rivoluzionario in un Paese dove non esiste una legge che stabilisca il diritto di congedo mestruale per chi è affetto da ovaio policistico o endometriosi, patologie di cui soffrono circa 3 milioni di donne. Laura Torrisi, l’operazione e la sua battaglia contro l’endometriosi ... Leggi su iodonna (Di giovedì 15 settembre 2022) Un giorno al mese di assenza retribuita per tutte le dipendenti che soffrono di “ciclo doloroso”. Una decisione, quella’azienda veneta di logistica e spedizioni Ormesani, che ha del rivoluzionario in un Paese dove non esiste una legge che stabilisca ildi congedo mestruale per chi è affetto da ovaio policistico o endometriosi, patologie di cui soffrono circa 3 milioni di donne. Laura Torrisi, l’operazione e la sua battaglia contro l’endometriosi ...

M5S_Europa : Vogliamo un salario minimo non inferiore a 9 euro lordi per arginare il fenomeno dei lavoratori-poveri e per combat… - Agenzia_Ansa : L'annuncio della morte di Elisabetta II arriva con una nota di Buckingham Palace: 'Sua Maestà è morta pacificamente… - Agenzia_Ansa : 'La morte della mia amata madre è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia': s… - teobaratto90 : RT @AvvocatoAtomico: Se fosse vero, sarebbe un’ottima notizia anche per il resto d’Europa che importa dai francesi. Ma per il momento le da… - hiboss_hiboss : RT @Cambiacasacca: Bene il salario minimo in europa. Arriva anche al momento giusto per dare l'ultima spallata dopo i disastri della sinis… -