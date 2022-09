Imagine Bergamo, dove le idee dei giovani prendono forma (Di giovedì 15 settembre 2022) Dal 16 al 18 settembre, allo Spazio Polaresco partirà Imagine Bergamo, evento di tre giorni sovvenzionato da ACLI Bergamo, Fondazione Diakonia e Fondazione Istituti Educativi che ha come obiettivo quello di dare forma progettuale ai pensieri, parole, ma soprattutto idee dei giovani dai 16 ai 29 anni della nostra città. Un evento pensato come un momento di incontro e scambio di idee, prospettive e progettualità giovanile, che vuole provare a cambiare in meglio la nostra realtà provinciale, rendendola più inclusiva e sensibile ad alcuni macrotemi come la pace, disuguaglianza sociale, ambiente e il pluralismo. Bergamo, IL FUTURO NELLE MANI DEI giovani “L’evento dei tre giorni sarà un primo momento pubblico dei progetti ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 settembre 2022) Dal 16 al 18 settembre, allo Spazio Polaresco partirà, evento di tre giorni sovvenzionato da ACLI, Fondazione Diakonia e Fondazione Istituti Educativi che ha come obiettivo quello di dareprogettuale ai pensieri, parole, ma soprattuttodeidai 16 ai 29 anni della nostra città. Un evento pensato come un momento di incontro e scambio di, prospettive e progettualitàle, che vuole provare a cambiare in meglio la nostra realtà provinciale, rendendola più inclusiva e sensibile ad alcuni macrotemi come la pace, disuguaglianza sociale, ambiente e il pluralismo., IL FUTURO NELLE MANI DEI“L’evento dei tre giorni sarà un primo momento pubblico dei progetti ...

ADM_assdemxmi : RT @BergamoAcli: Per il 16-17 e #18settembre e' stato organizzato un evento nell'ambito del progetto 'Imagine Bergamo'. La tre giorni si te… - aclilombardia : RT @BergamoAcli: Per il 16-17 e #18settembre e' stato organizzato un evento nell'ambito del progetto 'Imagine Bergamo'. La tre giorni si te… - BergamoAcli : Per il 16-17 e #18settembre e' stato organizzato un evento nell'ambito del progetto 'Imagine Bergamo'. La tre giorn… -