Il video che spiega tutto: "Guardate cosa facevano a ottobre", imbarazzo Totti-Blasi (Di giovedì 15 settembre 2022) "Non si erano lasciati ancora, ma erano già in profonda crisi": Anna Boschetti, ex protagonista di Temptation Island e titolare del ristorante La Villa di Roma, torna a parlare del video di Ilary e Totti nel suo locale risalente a qualche tempo fa. Era l'ottobre del 2021 e i due coniugi erano seduti ai lati opposti di un lungo tavolo di amici. Nello stesso momento in quel ristorante ci sarebbe stata anche Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma dell'ex calciatore. Una coincidenza? Non è chiaro. Il fatto che fosse lì però avrebbe fatto nascere qualche dubbio. La Boschetti è tornata a parlare della questione per via di una domanda posta da un follower: "Secondo te si erano già lasciati quando li hai visti in quella famosa cena? Totti e Ilary?". E lei ha risposto che - a suo avviso - i due non si fosse ancora ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) "Non si erano lasciati ancora, ma erano già in profonda crisi": Anna Boschetti, ex protagonista di Temptation Island e titolare del ristorante La Villa di Roma, torna a parlare deldi Ilary enel suo locale risalente a qualche tempo fa. Era l'del 2021 e i due coniugi erano seduti ai lati opposti di un lungo tavolo di amici. Nello stesso momento in quel ristorante ci sarebbe stata anche Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma dell'ex calciatore. Una coincidenza? Non è chiaro. Il fatto che fosse lì però avrebbe fatto nascere qualche dubbio. La Boschetti è tornata a parlare della questione per via di una domanda posta da un follower: "Secondo te si erano già lasciati quando li hai visti in quella famosa cena?e Ilary?". E lei ha risposto che - a suo avviso - i due non si fosse ancora ...

GiuseppeConteIT : Questo Paese è sottosopra. Senza di noi avrebbero dimenticato 40 mila imprese edilizie a rischio chiusura e alzato… - LiaCapizzi : 2/2 Ecco l'altro esercizio d'ORO del bis storico di Sofia Raffaeli. Al cerchio. Per questi Mondiali non ha fatto va… - ItaliaViva : In politica il vero lusso non è girare con l'auto blu ma riuscire a costruire rapporti umani. E noi siamo una splen… - ilpiotr : #Lukashenko condivide sui suoi social un video in cui taglia la legna per regalarla ai suoi vicini europei che ques… - lo_scettico_ : RT @paolo_is_dead: ma che cazzo voleva fare aiuto -