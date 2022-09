Il trolley con 240mila di euro di gioielli rubato a Malpensa: Fabio Capello testimone in tribunale (Di giovedì 15 settembre 2022) Martedì 13 settembre Fabio Capello si è presentato in tribunale a Busto Arsizio. Chiamato a testimoniare su un caso che risale all’estate del 2017, quando a Malpensa gli fu rubato un trolley con all’interno gioielli per un valore complessivo di 240mila euro. L’ex allenatore di Milan, Juventus, Roma e Real Madrid, come riportano VareseNews e Malpensa24, aveva dimenticato la valigia sul marciapiede poco dopo essere atterrato, mentre prendeva un taxi in direzione Lugano. Il trolley conteneva una sfilza di gioielli: orologi e bracciali Cartier, un anello di Buccellati, collane di perle e diamanti. Ma anche altri oggetti preziosi: un porta documenti di marca, I-Phone e Apple Watch. A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Martedì 13 settembresi è presentato ina Busto Arsizio. Chiamato a testimoniare su un caso che risale all’estate del 2017, quando agli fuuncon all’internoper un valore complessivo di. L’ex allenatore di Milan, Juventus, Roma e Real Madrid, come riportano VareseNews e24, aveva dimenticato la valigia sul marciapiede poco dopo essere atterrato, mentre prendeva un taxi in direzione Lugano. Ilconteneva una sfilza di: orologi e bracciali Cartier, un anello di Buccellati, collane di perle e diamanti. Ma anche altri oggetti preziosi: un porta documenti di marca, I-Phone e Apple Watch. A ...

fattoquotidiano : Il trolley con 240mila di euro di gioielli rubato a Malpensa: Fabio Capello testimone in tribunale - SilviaTwister : @SfigataMente Immagino i miei cagnolini in genere si piazzano dentro al trolley e me li sono sempre portati con me ?? - Fabrizio__66 : @MetalMetthiu78 Che poi parecchi nemmeno lo zaino, il trolley con le ruote. - lucio22673283 : Oggi ricominciava la scuola; si sono visti bambini con zaino, bambini con zaino e trolley, bambini con zaino, troll… - ppk3yy : spero di addormentarmi e di trovare il treno polar express sotto casa, che mi regalino una campanella, una sfera co… -