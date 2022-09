Il sindaco Gualtieri | ' A ottobre presentato lo stadio della Roma'

Gandalf1948 : RT @MonicaPicca1: 'Oggi a #Roma #bus e #metro gratis'. L'annuncio del #sindaco è roboante, che la #campagnaelettorale del #Pd langue e quel… - mlpedo : RT @Te_Ti_2020: @gualtierieurope @EnricoLetta @pdnetwork Sindaco #Gualtieri Basta il Disastro #pdnetwork nella Capitale d'Italia. A Turno… - Te_Ti_2020 : @gualtierieurope @EnricoLetta @pdnetwork Sindaco #Gualtieri Basta il Disastro #pdnetwork nella Capitale d'Italia.… - LaFATAaStelle : RT @MichelePadova16: Con Gualtieri i cinghiali ci sono sempre, anzi sono aumentati, ma adesso non fanno più notizia, al massimo solo cronac… - Peonia249 : RT @MonicaPicca1: 'Oggi a #Roma #bus e #metro gratis'. L'annuncio del #sindaco è roboante, che la #campagnaelettorale del #Pd langue e quel… -

Il: "Per ricomporre le fratture esistenti anche attraverso percorsi pedonali o alternativi al traffico veicolare privato" "Roma torna protagonista della Settimana Europea della ...Nel corso del sopralluogo al Parco di Centocelle, un intervistatore speciale ha interrogato il primo ...Che cosa ha detto il segretario del Pd a Monza nell'iniziativa nazionale di domenica 18 settembre. Elezioni, il gas, l'Italia, la Lombardia.Sulle note di ‘Life is Life’ l’ecobus di Enrico Letta è stato accolto questa mattina da centinaia di sindaci del centrosinistra in piazza Roma, nel pieno centro di Monza, che ha fatto da cornice a ‘I ...