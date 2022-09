FabriCecchetti : Dal 1 ottobre stop ai diesel Euro5 a Milano, una decisione surreale del Sindaco #Sala che provocherà numerosi danni… - giulicitte52 : @LiaQuartapelle @pdnetwork @ONECampaign E quindi ? Altri tagli alla sanità pubblica in vista ? A proposito di disab… - fontana_walter : RT @ilpinz: Questa mattina a Milano 14 biciclette aspettano in contemporanea il verde. E questo avviene senza infrastrutture e col pavè. Se… - Intheskyatnight : RT @OrtigiaP: Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano si insegnerà cultura rom, sinti e caminanti: un provvedimento da… - LuigiaFio : RT @ultimenotizie: Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di #Milano si insegnerà cultura rom, sinti e caminanti: un provvedimen… -

Open

Lo dichiara Andrea Paini, presidente provinciale di Confesercenti, commentando le odierne dichiarazioni delSala sulle misure che potrebbero essere adottate adai commercianti per ...... col supporto organizzativo delGiuseppe Pitta e della sua Amministrazione. Coordinerà i ... Determinata, coraggiosa e tenace, si trasferisce adove inizia a lavorare per il mensile Marie ... Il sindaco di Milano Sala: «Salvini a rischio se la Lega va male alle elezioni. Il Pd deve convincere gli indecisi» Cerro Maggiore, ancora una ventina gli irriducibili presenti nell’edificio. Per ora nessuno sgombero. Ma l’ordinanza del sindaco invita tutti a trasferirsi ...La nuova linea blu della metropolitana sta per mettersi in moto. Anche se solo in parte. Dopo i ritardi accumulati, anche a causa anche del Covid «il primo tratto della M4, composta ...