Il saluto nazista dei tifosi della Dinamo Zagabria (Di giovedì 15 settembre 2022) Un corteo di qualche centinaio di persone quasi tutte vestite di nero e con il braccio teso a fare il saluto nazista tra City Life e piazzale Lotto. In questo modo una parte dei quattromila tifosi della Dinamo Zagabria ha scelto di raggiungere nel pomeriggio di ieri lo stadio di San Siro dove la loro squadra ha poi perso 3-1 contro il Milan, in una partita piuttosto agile per i rossoneri. Ci sono anche stati scontri tra le due tifoserie nella zona di via Capecelatro (sempre nei pressi dello stadio), sia prima della partita quando due uomini croati sono rimasti feriti, sia dopo, quando la polizia è dovuta intervenire con dei lacrimogeni per disperdere la folla. La questura di Milano ha fatto sapere che, durante i controlli predisposti, 36 ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 settembre 2022) Un corteo di qualche centinaio di persone quasi tutte vestite di nero e con il braccio teso a fare iltra City Life e piazzale Lotto. In questo modo una parte dei quattromilaha scelto di raggiungere nel pomeriggio di ieri lo stadio di San Siro dove la loro squadra ha poi perso 3-1 contro il Milan, in una partita piuttosto agile per i rossoneri. Ci sono anche stati scontri tra le due tifoserie nella zona di via Capecelatro (sempre nei pressi dello stadio), sia primapartita quando due uomini croati sono rimasti feriti, sia dopo, quando la polizia è dovuta intervenire con dei lacrimogeni per disperdere la folla. La questura di Milano ha fatto sapere che, durante i controlli predisposti, 36 ...

