Il prossimo piano di Biden per contrastare la vendetta di Putin (Di giovedì 15 settembre 2022) L’alleanza tra America e Ucraina ed Europa si è fatta via via più spessa, il rapporto di fiducia si è costruito con incontri, telefonate, esercitazioni comuni, invio di armi, invio di aiuti, un dialogo costante, serio, efficace. Joe Biden, presidente americano, non è bravo con la retorica, e anzi talvolta inciampa in qualche guaio diplomatico, ma è diventato “non soltanto l’arsenale della democrazia ucraina, anche i suoi occhi e le sue orecchie”, scrive Bret Stephens sul New York Times. Biden oggi risponde a chi chiede se siamo davanti a un punto di svolta della guerra: “E’ una domanda che non ha risposta. Gli ucraini hanno fatto progressi significativi, ma credo che la strada sarà lunga”. Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, è andato a Izyum, che è una città strategica e che quando fu occupata dai russi, a fine aprile, rappresentò un colpo per ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 settembre 2022) L’alleanza tra America e Ucraina ed Europa si è fatta via via più spessa, il rapporto di fiducia si è costruito con incontri, telefonate, esercitazioni comuni, invio di armi, invio di aiuti, un dialogo costante, serio, efficace. Joe, presidente americano, non è bravo con la retorica, e anzi talvolta inciampa in qualche guaio diplomatico, ma è diventato “non soltanto l’arsenale della democrazia ucraina, anche i suoi occhi e le sue orecchie”, scrive Bret Stephens sul New York Times.oggi risponde a chi chiede se siamo davanti a un punto di svolta della guerra: “E’ una domanda che non ha risposta. Gli ucraini hanno fatto progressi significativi, ma credo che la strada sarà lunga”. Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, è andato a Izyum, che è una città strategica e che quando fu occupata dai russi, a fine aprile, rappresentò un colpo per ...

