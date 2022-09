Il Papa al congresso delle religioni mondiali: 'La pace è urgente' (Di giovedì 15 settembre 2022) Papa Francesco ha concluso oggi la sua visita di tre giorni in Kazakistan. E' ripartito alle 13, ora italiana, destinazione Roma dove è previsto l'arrivo questa sera alle 20e30. Prima del volo di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 15 settembre 2022)Francesco ha concluso oggi la sua visita di tre giorni in Kazakistan. E' ripartito alle 13, ora italiana, destinazione Roma dove è previsto l'arrivo questa sera alle 20e30. Prima del volo di ...

