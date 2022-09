Il nuovo progetto di Inter e Milan: tutto San Siro sarà demolito (Di giovedì 15 settembre 2022) «Stadio, per il quale si prevede la completa demolizione e non più il mantenimento di una porzione», si legge a pagina 98 della Relazione tecnica dove si parla di demolizioni e dove «Stadio» sta per San Siro. Se non fosse abbastanza chiaro il concetto viene ripetuto dopo poche pagine del dossier aggiornato delle squadre arrivato a L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 15 settembre 2022) «Stadio, per il quale si prevede la completa demolizione e non più il mantenimento di una porzione», si legge a pagina 98 della Relazione tecnica dove si parla di demolizioni e dove «Stadio» sta per San. Se non fosse abbastanza chiaro il concetto viene ripetuto dopo poche pagine del dossier aggiornato delle squadre arrivato a L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Corriere : Milano, dal progetto del nuovo stadio sparisce il vecchio Meazza: non rimarrà neppure la Torre 11 - MilanWorldForum : Milan: tutto sul nuovo stadio. Da San Siro demolito ai tempi. Le news QUI -) - eldiezdybala : Gli hanno costruito la squadra come voleva con i giocatori che aveva chiesto lui, per poter mettere in atto il nuov… - __laurina_ : RT @Anna19725: Auguro ad Özge tanto successo per questo nuovo progetto. Non aspettiamo altro che rivederla sugli schermi. Curiosa di veder… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Il nuovo progetto di Inter e Milan: tutto San Siro sarà demolito: «Stadio, per il quale si pre… -