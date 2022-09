Il mistero di Daouda Diane: scomparso da due mesi l’operaio che protestava per i diritti in Sicilia. Le indagini verso l’archiviazione (Di giovedì 15 settembre 2022) Il mistero di Daouda Diane: scomparso da due mesi l’operaio che protestava per i diritti in Sicilia Dov’è Daouda Diane? Dal 2 luglio non ci sono tracce dell’operaio residente ad Acate, in provincia di Ragusa. Da pochi giorni aveva iniziato a lavorare in nero per l’azienda Sgv Calcestruzzi dove aveva denunciato, presso colleghi e amici, le condizioni di lavoro pericolose degli stabilimenti. Il legale Mirko La Martina ha negato che l’azienda avesse beneficiato del lavoro di Diane, a cui avrebbe solo chiesto di “spazzare” il cortile sporadicamente, ma alcune evidenze sembrano dire altro. La prima è un video che mostra l’uomo operare con un un martello pneumatico, la ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 settembre 2022) Ildida duecheper iinDov’è? Dal 2 luglio non ci sono tracce delresidente ad Acate, in provincia di Ragusa. Da pochi giorni aveva iniziato a lavorare in nero per l’azienda Sgv Calcestruzzi dove aveva denunciato, presso colleghi e amici, le condizioni di lavoro pericolose degli stabilimenti. Il legale Mirko La Martina ha negato che l’azienda avesse beneficiato del lavoro di, a cui avrebbe solo chiesto di “spazzare” il cortile sporadicamente, ma alcune evidenze sembrano dire altro. La prima è un video che mostra l’uomo operare con un un martello pneumatico, la ...

repubblica : Il mistero di Daouda Diane, sparito in Sicilia l'operaio che si batteva per i diritti [dalla nostra inviata Alessia… - Sapiddu : Il mistero di Daouda Diane, sparito in Sicilia l'operaio che si batteva per i diritti - laboescapes : RT @giusmo1: Il mistero di Daouda Diane, sparito in Sicilia l'operaio che si batteva per i diritti - Nonnadinano : RT @giusmo1: Il mistero di Daouda Diane, sparito in Sicilia l'operaio che si batteva per i diritti - repubblica : RT @giusmo1: Il mistero di Daouda Diane, sparito in Sicilia l'operaio che si batteva per i diritti -