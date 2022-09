Il Marocco è «la nuova frontiera» tranquilla

Leggi su panorama

(Di giovedì 15 settembre 2022) Sul piano economico e politico il Paese diventa interlocutore stabile dell’Europa in un’area critica. Vari colossi industriali europei ora scelgono il. Impensieriti per le crescenti tensioni tra Cina e Occidente, preoccupati per la Russia che incombe minacciosa sul fronte orientale dell’Unione Europea, i manager guardano allo Stato nordafricano come alternativa a Cina, ma anche a Ungheria e Romania. A suo favore giocano la ricchezza di materie prime, la disponibilità di forza lavoro qualificata con costi molto convenienti, e ovviamente la geografia a cavallo tra Mediterraneo e Atlantico. In un recente articolo di analisi appena pubblicato per il Moroccan Institute for Policy Analysis, lo studioso israeliano Michael Tanchum ha snocciolato i numeri del boom marocchino. Salari pari in media a un quarto di quelli spagnoli e a metà di quelli polacchi, vaste risorse ...