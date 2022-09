Il Guardian: «Potter elegante e nessuna ansia di farsi notare. Incarna la nuova cultura del Chelsea» (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Guardian elogia l’esordio di Graham Potter sulla panchina del Chelsea: l’ex tecnico del Brighton è già «il simbolo della nuova cultura del club». Impegnato ieri sera in Champions League, il nuovo allenatore dei Blues ha avuto un comportamento impeccabile. nessuna scenata. nessuna ansia di farsi notare. Il Guardian: «Potter se ne stava lì, comodamente, nella sua area tecnica, abito elegante e cravatta nera. Per tutta la partita, s’è lasciato andare giusto a qualche piccolissimo gesto, per dare indicazioni. Ha applaudito spesso. Ha gridato, sì, ma solo una volta: verso Mateo Kovacic. Per il resto, sembrava che Graham Potter fosse un sereno spettatore ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 settembre 2022) Ilelogia l’esordio di Grahamsulla panchina del: l’ex tecnico del Brighton è già «il simbolo delladel club». Impegnato ieri sera in Champions League, il nuovo allenatore dei Blues ha avuto un comportamento impeccabile.scenata.di. Il: «se ne stava lì, comodamente, nella sua area tecnica, abitoe cravatta nera. Per tutta la partita, s’è lasciato andare giusto a qualche piccolissimo gesto, per dare indicazioni. Ha applaudito spesso. Ha gridato, sì, ma solo una volta: verso Mateo Kovacic. Per il resto, sembrava che Grahamfosse un sereno spettatore ...

