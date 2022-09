Il Guardian: «Il City con Haaland è diventato il calcio distillato nella sua essenza più pura» (Di giovedì 15 settembre 2022) “Erling Haaland pone un problema allo scrittore professionista”, scrive Jonathan Liew sul Guardian. “Il più delle volte, non fa molto. Corre verso la palla. Si allontana dalla palla. Si aggira e aspetta. Discutere dell’influenza di Haaland diventa una sorta di binario insoddisfacente, imperniato su un’unica domanda volatile: ha segnato o no? Se lo ha fatto, è probabile che il suo contributo sia stato decisivo. In caso contrario, hai passato 90 minuti a guardare un uomo biondo alto guardare cose“. Oggi che il suo gol alla Cruyff è in copertina su tutte le home di calcio del mondo l’editorialista del Guardian si sofferma sul suo peso, su quanto abbia cambiato – o no – il City di Guardiola. “Il punto è questo: Haaland è uno di quei giocatori che è assolutamente ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 settembre 2022) “Erlingpone un problema allo scrittore professionista”, scrive Jonathan Liew sul. “Il più delle volte, non fa molto. Corre verso la palla. Si allontana dalla palla. Si aggira e aspetta. Discutere dell’influenza didiventa una sorta di binario insoddisfacente, imperniato su un’unica domanda volatile: ha segnato o no? Se lo ha fatto, è probabile che il suo contributo sia stato decisivo. In caso contrario, hai passato 90 minuti a guardare un uomo biondo alto guardare cose“. Oggi che il suo gol alla Cruyff è in copertina su tutte le home didel mondo l’editorialista delsi sofferma sul suo peso, su quanto abbia cambiato – o no – ildi Guardiola. “Il punto è questo:è uno di quei giocatori che è assolutamente ...

napolista : Il Guardian: «Il City con Haaland è diventato il calcio distillato nella sua essenza più pura» “Questo City non sp… - SpagnaInItalia : #LaCoruña in #Galizia è una delle 10 migliori città europee per il @guardian ?? Mare ??, cultura e cibo ?? hanno port… - SuitesSeven : Trieste città dove fare un BREAKS, Seven Historical Suites, indicato dal 'The Guardian' come unico indirizzo dove… -