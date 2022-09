Il gelo dietro alle strette di mano | cosa succede tra Xi e Putin

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 15 settembre 2022) Sembra passata un’era da quando Xi Jinping e Vladimirannunciavano al mondo, alla vigilia della guerra in Ucraina, la trasformazione del partenariato strategico tra Russia e Repubblica Popolare Cinese in un’amicizia senza limiti. Sembra passata un’era e, in effetti, è proprio così. Perché dal 24.2.22 il mondo non è più lo stesso. E neanche InsideOver.