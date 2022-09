Il fondatore di Patagonia cede l'azienda per investire nella difesa dell'ambiente (Di giovedì 15 settembre 2022) Con una decisione storica, il fondatore Yvon Chouinard ha annunciato che cederà la compagnia a un fondo e una no-profit, in modo che i 100 milioni di dollari di profitto all'anno vengano reinvestiti nella lotta alla crisi del clima Leggi su wired (Di giovedì 15 settembre 2022) Con una decisione storica, ilYvon Chouinard ha annunciato cherà la compagnia a un fondo e una no-profit, in modo che i 100 milioni di dollari di profitto all'anno vengano reinvestitilotta alla crisi del clima

