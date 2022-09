Il fondatore di Patagonia cede l’azienda ad associazioni ambientaliste (Di giovedì 15 settembre 2022) Il CEO e fondatore di Patagonia, azienda leader nel settore di abbigliamento e accessori per gli appassionati del mondo del climbing, cede il 98% delle azioni ad associazioni ambientaliste. Così ha deciso Yvon Chouinard, che aveva iniziato la propria fortuna come semplice artigiano e si è ritrovato in breve tempo tra le vette del mercato di settore. “La terra è il nostro unico azionista” ha dichiarato l’ottantatreenne americano in una lettera pubblicata sul sito ufficiale del brand. L’alpinista è sempre stato vicino al mondo dell’ambientalismo, decidendo, fin dalla fondazione – risalente a 50 anni fa – di destinare l’1% del ricavato ad associazioni e Ong a tutela dell’ambiente e contro il cambiamento climatico. Ora la sua scelta radicale dividerà la totalità delle sue azioni in questo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) Il CEO edi, azienda leader nel settore di abbigliamento e accessori per gli appassionati del mondo del climbing,il 98% delle azioni ad. Così ha deciso Yvon Chouinard, che aveva iniziato la propria fortuna come semplice artigiano e si è ritrovato in breve tempo tra le vette del mercato di settore. “La terra è il nostro unico azionista” ha dichiarato l’ottantatreenne americano in una lettera pubblicata sul sito ufficiale del brand. L’alpinista è sempre stato vicino al mondo dell’ambientalismo, decidendo, fin dalla fondazione – risalente a 50 anni fa – di destinare l’1% del ricavato ade Ong a tutela dell’ambiente e contro il cambiamento climatico. Ora la sua scelta radicale dividerà la totalità delle sue azioni in questo ...

