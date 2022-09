Il fondatore del marchio Patagonia cede l’azienda a una No Profit per combattere il cambiamento climatico (Di giovedì 15 settembre 2022) Yvon Chouinard non è mai stato un imprenditore tradizionale. Appassionato di arrampicata, filantropo e fondatore del marchio sportivo Patagonia, ha raggiunto il successo ma è rimasto ostile al modello attuale di capitalismo, finito con «pochi ricchi e una massa di poveri». Così, mezzo secolo dopo averla creata, ha deciso di cedere la sua azienda a un’organizzazione senza scopo di lucro, e a un fondo appositamente progettato per un piano ben preciso. L’obiettivo è devolvere i Profitti alla lotta contro cambiamento climatico e alla protezione dei terreni non sviluppati di tutto il mondo. Un regalo miliardario Con una vendita annuale di giacche, cappelli e pantaloni da sci che vale più di 1 miliardo di dollari, 100 milioni di Profitti all’anno e ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 settembre 2022) Yvon Chouinard non è mai stato un imprenditore tradizionale. Appassionato di arrampicata, filantropo edelsportivo, ha raggiunto il successo ma è rimasto ostile al modello attuale di capitalismo, finito con «pochi ricchi e una massa di poveri». Così, mezzo secolo dopo averla creata, ha deciso dire la sua azienda a un’organizzazione senza scopo di lucro, e a un fondo appositamente progettato per un piano ben preciso. L’obiettivo è devolvere iti alla lotta controe alla protezione dei terreni non sviluppati di tutto il mondo. Un regalo miliardario Con una vendita annuale di giacche, cappelli e pantaloni da sci che vale più di 1 miliardo di dollari, 100 milioni diti all’anno e ...

reportrai3 : ??Lunedì 5 settembre, a margine della Mostra del Cinema di Venezia, è stata consegnata la tessera ad honorem dell’… - LaVeritaWeb : Il fondatore del comitato ContiamoCi! ?Dario Giacomini propone alla politica dieci punti non negoziabili: «Ridiano… - wireditalia : La moglie di Julian #Assange, @StellaMoris1, da anni si batte al suo fianco per la libertà del fondatore di Wikilea… - buon_vivere : ?? Incontro con @LucaTrapanese4 assessore alle Politiche Sociali del @ComuneNapoli, scrittore e fondatore di A Ruota… - lc71488535 : RT @ilmanifesto: Se vogliamo sperare di avere un pianeta vivo e prospero - e non solo un'azienda viva e prospera - è necessario che tutti n… -