Il finestrino dell' aereo si incrina durante il viaggio | l' incubo rischia di diventare realtà

(Di giovedì 15 settembre 2022) Paura a bordo di una Polish Airlines in volo da Varsavia a New York. Mentre scendeva verso l'aeroporto JKK, unsi è quasi rotto. Paura fra i passeggeri ma alla fine tutto è ...

Giornaleditalia : Si rompe il finestrino dell'aereo sul volo Varsavia-New York: passeggeri in panico - VIDEO - NataperCaso : RT @nata_a_Marzo_: Nel parcheggio, accanto alla portiera dell'auto, cercando di domare capelli e pensieri, osservavo la carovana dei giostr… - LaSociofobica : RT @Biancaneuro: Se senti qualcuno scorreggiare, abbassati lentamente, segui le scie luminose dell'uscita d'emergenza e senza farti notare… - LuciTheWeirdCat : RT @Biancaneuro: Se senti qualcuno scorreggiare, abbassati lentamente, segui le scie luminose dell'uscita d'emergenza e senza farti notare… - LauraCa48453759 : RT @Biancaneuro: Se senti qualcuno scorreggiare, abbassati lentamente, segui le scie luminose dell'uscita d'emergenza e senza farti notare… -

Paura a bordo di un aereo della Polish Airlines in volo da Varsavia a New York. Mentre scendeva verso l'aeroporto JKK, unsi è quasi rotto. Paura fra i passeggeri ma alla fine tutto è andato bene. Il video è stato pubblicato su TikTok 15 settembre 2022Dopo un'ora di conciliaboli gli agenti decidono di rompere il'automobile. Colpiscono con un taser il ragazzo, che comincia a urlare mentre impugna il coltello. Poi un poliziotto spara ...Mentre scendeva verso l’aeroporto JKK, un finestrino si è quasi rotto. Paura fra i passeggeri ma alla fine tutto è andato bene. Il video è stato pubblicato su TikTok ...Due i colpi di fucile esplosi da Domenico Gottardelli, 78 anni, di Covo. L’accusa è di omicidio volontario senza l’aggravante della premeditazione. Davanti al pm si è avvalso della facoltà di non risp ...