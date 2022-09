Il Fantasma dell'Opera: in arrivo una serie TV per Peacock (Di giovedì 15 settembre 2022) È in produzione la prima serie antologica ispirata agli omicidi del musical cult Il Fantasma dell'Opera per Peacock. Peacock sta sviluppando una serie TV antologica di genere musicale ispirata agli omicidi contenuti nella trasposizione teatrale de Il Fantasma dell'Opera di Andrew Lloyd Webber. La nuova produzione si intitolerà The Show Must Go On, proprio come la canzone dei Queen. Secondo quanto riportato da Deadline, gli episodi della durata di un'ora ciascuno sono stati scritti dalla mente della serie, Austin Winsberg, il creatore de Lo straordinario mondo di Zoey, che ne sarà anche il produttore esecutivo insieme a Lloyd Webber, Robert Greenblatt, The Tannenbaum ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 settembre 2022) È in produzione la primaantologica ispirata agli omicidi del musical cult Ilpersta sviluppando unaTV antologica di genere musicale ispirata agli omicidi contenuti nella trasposizione teatrale de Ildi Andrew Lloyd Webber. La nuova produzione si intitolerà The Show Must Go On, proprio come la canzone dei Queen. Secondo quanto riportato da Deadline, gli episodia durata di un'ora ciascuno sono stati scritti dalla mente, Austin Winsberg, il creatore de Lo straordinario mondo di Zoey, che ne sarà anche il produttore esecutivo insieme a Lloyd Webber, Robert Greenblatt, The Tannenbaum ...

