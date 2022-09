Il delirio di Chiara Ferragni: «Se vince la destra sarà una carneficina». La Russa la mette ko (Di giovedì 15 settembre 2022) Per l’ennesima volta Chiara Ferragni s’inventa politologa. Un vero e proprio delirio, il suo. Toni accesi, con lo scopo – tra l’altro neppure mascherato – di “indirizzare” il voto dei suoi follower. Una vera e proria valanga di veleno su Instagram da parte dell’influencer che si definisce «antifascista, antirazzista e support Lgbt+». Invita a leggere quel che posta e a far sentire la propria voce il 25 settembre. Chiaramente contro Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Sì, perché sostanzialmente sono loro i “nemici”. Lo stesso ritornello che hanno canticchiato – stonando – le varie cantanti “rosse” nei giorni scorsi. Chiara Ferragni fa la catastrofista A suo dire, le prossime politiche possono sembrare «normali elezioni» per milioni di italiani. E cioè «le solite ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 settembre 2022) Per l’ennesima voltas’inventa politologa. Un vero e proprio, il suo. Toni accesi, con lo scopo – tra l’altro neppure mascherato – di “indirizzare” il voto dei suoi follower. Una vera e proria valanga di veleno su Instagram da parte dell’influencer che si definisce «antifascista, antirazzista e support Lgbt+». Invita a leggere quel che posta e a far sentire la propria voce il 25 settembre.mente contro Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Sì, perché sostanzialmente sono loro i “nemici”. Lo stesso ritornello che hanno canticchiato – stonando – le varie cantanti “rosse” nei giorni scorsi.fa la catastrofista A suo dire, le prossime politiche possono sembrare «normali elezioni» per milioni di italiani. E cioè «le solite ...

