Bergamonews : Il Confronto, Gino Gelmi (Sinistra Italiana) contro Jacopo Gnocchi (Movimento 5 Stelle) - elenadigr : RT @CGILVenezia: Questa sera a Dolo, nel parco Gino Strada di Villa Concina. Un confronto aperto tra cittadini, istituzioni, forze sociali… - CgilVeneto : RT @CGILVenezia: Questa sera a Dolo, nel parco Gino Strada di Villa Concina. Un confronto aperto tra cittadini, istituzioni, forze sociali… - CGILVenezia : Questa sera a Dolo, nel parco Gino Strada di Villa Concina. Un confronto aperto tra cittadini, istituzioni, forze s… -

Il Messaggero Veneto

...si sono meravigliati e indignati per quanto detto sopra da Letta in occasione di uncon ... AutoreTarocci Categoria PoliticaLa serata di Coppa Italia ha regalato più brividi del previsto, con unfinito ai rigori e uno che ha vissuto più clamorosi capovolgimenti di fronte, mentre a ...del neoentrato Gaspar... Via libera da Roma: la tomba di Pasolini è stata dichiarata d'interesse nazionale È durato quattro giorni, tra dibattiti e musica, il festival "A bordo!", promosso dall’associazione Mediterranea Saving Humans per favorire l’incontro fra organizzazioni, reti sociali, cittadini impeg ...La decisione dopo l’istruttoria avviata dalla Soprintendenza. «Riferimento con la storia della letteratura e della cultura» ...