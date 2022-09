Il collagene? È il miglior alleato della pelle e della salute ma va adeguatamente stimolato

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 15 settembre 2022) È una delle principali proteine presenti nel corpo umano – nei denti, nei capelli, nei diversi strati, eccetera – ed ha il compito fondamentale di dare elasticità e resistenza alle strutture in cui si trova e in qualche caso contribuisce ripararle. Proviamo, allora, a conoscerla più da vicino e a scoprire quali sono i sintomi di un’eventuale mancanza die come porvi rimedio. A livello molecolare ilha una struttura a tripla elica ed è composto per lo più da glicina (e in percentuale minore da altre catene proteiche: quelle di prolina e idrossiprolina). La sua funzione è, come in parte già si accennava, quella di compattare e dare resistenza ai tessuti in cui è presente: ciò significa che è grazie alla presenza diche la...