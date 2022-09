Il cantante americano R. Kelly è stato condannato anche per reati di pedopornografia (Di giovedì 15 settembre 2022) Mercoledì il cantante R&B e produttore statunitense R. Kelly è stato riconosciuto colpevole di reati di pedopornografia e adescamento di minori a fini sessuali: in tutto è stato condannato per sei capi d’accusa e rischia fino a 20 anni di prigione. Leggi su ilpost (Di giovedì 15 settembre 2022) Mercoledì ilR&B e produttore statunitense R.riconosciuto colpevole didie adescamento di minori a fini sessuali: in tutto èper sei capi d’accusa e rischia fino a 20 anni di prigione.

