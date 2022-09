I soldi di Mosca | veleni e intrighi | il dossier Usa spaventa i politici - Cronaca - quotidiano net

(Di giovedì 15 settembre 2022) Il presidente Copasir, Urso: per ora nessun partito italiano coinvolto. 'Ma dagli Usa vogliamo più informazioni, forse non è emerso ...

Il presidente Copasir, Urso: per ora nessun partito italiano coinvolto. 'Ma dagli Usa vogliamo più informazioni, forse non è emerso ...Il senatore Adolfo Urso vede due senatori degli Stati Uniti e chiede che l'amministrazione Biden fornisca 'immediate ed esaurienti informazioni' sui presunti fondi elargiti daa partiti e politici ...Il presidente Copasir, Urso: per ora nessun partito italiano coinvolto. "Ma dagli Usa vogliamo più informazioni, forse non è emerso tutto" ...Il Copasir sentirà venerdì l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica Franco Gabrielli sul rapporto dell'intelligence Usa. "Il ...