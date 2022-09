(Di giovedì 15 settembre 2022) Milano, 13 set. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo voluto portare all'attenzione dei cittadini un argomento serio, rendendolo però al tempo stesso semplice, chiaro e simpatico, in modo da parlare al maggior numero di persone possibile. Per farlo...

lifestyleblogit : Guitart (Danone): ''Ascolta il tuo cuore' campagna ironica e incisiva' - - telodogratis : Guitart (Danone): “‘Ascolta il tuo cuore’ campagna ironica e incisiva” - News24_it : Guitart (Danone): ''Ascolta il tuo cuore' campagna ironica e incisiva' - zazoomblog : Guitart (Danone): Ascolta il tuo cuore campagna ironica e incisiva - #Guitart #(Danone): #Ascolta #cuore - zazoomblog : Guitart (Danone): Ascolta il tuo cuore campagna ironica e incisiva - #Guitart #(Danone): #Ascolta #cuore -

Lo ha detto JordiClermont, direttore marketingItalia e Grecia , oggi all'Università Cattolica di Milano in occasione della presentazione alla stampa della nuova grande campagna di ...Lo ha detto JordiClermont, direttore marketingItalia e Grecia, oggi all'Università Cattolica di Milano in occasione della presentazione alla stampa della nuova grande campagna di ...(Adnkronos) – “Abbiamo voluto portare all’attenzione dei cittadini un argomento serio, rendendolo però al tempo stesso semplice, chiaro e simpatico, in modo da parlare al maggior numero di persone pos ...In occasione della presentazione alla stampa della nuova grande campagna di comunicazione di Dancol di Danone, realizzata in collaborazione con ...