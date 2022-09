Guarin torna dopo l'arresto: 'Le lacrime di chi ha fatto errori, ma Dio mi ha perdonato' (Di giovedì 15 settembre 2022) Un'agenzia immobiliare, una scuderia di cavalli e un barbershop che a pranzo e cena diventa pub. Fredy Guarin ha provato a tenersi impegnato così dopo il ritiro. Ma non ci è riuscito. Nel gennaio 2021,... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 settembre 2022) Un'agenzia immobiliare, una scuderia di cavalli e un barbershop che a pranzo e cena diventa pub. Fredyha provato a tenersi impegnato cosìil ritiro. Ma non ci è riuscito. Nel gennaio 2021,...

Guarin torna a parlare dopo l'arresto per violenza domestica: "Sono un uomo pieno di peccati, ma Dio mi ha perdona…