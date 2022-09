Grande Fratello: svelato il cast della nuova edizione (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Grande Fratello riparte a breve e con lui ecco lo spoiler su i concorrenti di questa nuova edizione in partenza. Il blog di Davide Maggio ha svelato in anteprima il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Fino ad oggi il conduttore Alfonso Signorini aveva annunciato solo tre nomi: Giovanni Ciacci, Pamela Prati, Wilma Goich. Gli altri concorrenti verranno, poi, presentati ufficialmente nel corso della prima puntata in onda su Canale 5 lunedì 19 settembre. A quanto pare entreranno nella Casa più conosciuta d’Italia: l’ex schermitrice Antonella Fiordelisi, l’ex pallanuotista Amaurys Perez, Gegia, Charlie Gnocchi, Fratello di Gene, Antonino ... Leggi su zon (Di giovedì 15 settembre 2022) Ilriparte a breve e con lui ecco lo spoiler su i concorrenti di questain partenza. Il blog di Davide Maggio hain anteprima ildelVip. Fino ad oggi il conduttore Alfonso Signorini aveva annunciato solo tre nomi: Giovanni Ciacci, Pamela Prati, Wilma Goich. Gli altri concorrenti verranno, poi, presentati ufficialmente nel corsoprima puntata in onda su Canale 5 lunedì 19 settembre. A quanto pare entreranno nella Casa più conosciuta d’Italia: l’ex schermitrice Antonella Fiordelisi, l’ex pallanuotista Amaurys Perez, Gegia, Charlie Gnocchi,di Gene, Antonino ...

