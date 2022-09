Governo tedesco in soccorso degli operatori energetici. Tre nazionalizzazioni per scongiurare il collasso finanziario del sistema (Di giovedì 15 settembre 2022) Non sono uno ma tre gli operatori energetici che la Germania si appresta a nazionalizzare per evitare il collasso del sistema. Oltre che con il colosso Uniper, sono state avviate trattative con Vng e Security Energy. Sono tutti fornitori che ricevevano grandi quantitativi di gas dalla Russia, dopo che Mosca ha ridotto i flussi sono costretti a reperirlo sul mercato pagando prezzi altissimi. Per contro traslare i costi sui consumatori richiede tempo, spesso i contratti sono bloccati per un determinato periodo di tempo. Quindi i fornitori lavorano in perdita e bruciano ingenti quantità di denaro. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Bloomberg che cita persone vicine al dossier. Accordi di massima potrebbero essere annunciati già nei prossimi giorni. Da tempo Berlino ha avvisato del rischio di una crisi “come quella di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Non sono uno ma tre gliche la Germania si appresta a nazionalizzare per evitare ildel. Oltre che con il colosso Uniper, sono state avviate trattative con Vng e Security Energy. Sono tutti fornitori che ricevevano grandi quantitativi di gas dalla Russia, dopo che Mosca ha ridotto i flussi sono costretti a reperirlo sul mercato pagando prezzi altissimi. Per contro traslare i costi sui consumatori richiede tempo, spesso i contratti sono bloccati per un determinato periodo di tempo. Quindi i fornitori lavorano in perdita e bruciano ingenti quantità di denaro. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Bloomberg che cita persone vicine al dossier. Accordi di massima potrebbero essere annunciati già nei prossimi giorni. Da tempo Berlino ha avvisato del rischio di una crisi “come quella di ...

