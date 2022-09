matteosalvinimi : ?? #CREDO NEL BUONGOVERNO, NEL TERRITORIO E NELL'AUTONOMIA! La Lega è da sempre il partito dei territori con 6 gove… - tempoweb : I governatori della #Lega stanno con #Salvini: “Tetto al prezzo del #gas e altre risorse sono necessarie” #energia… - iconanews : Governatori Lega, subito risorse contro caro-bollette - ValentinaPrisc : #Cacciari prevede che, se la Lega scenderà al 10%, Giorgetti e i governatori metteranno fuori gioco #Salvini ma ign… - Teresat73540673 : Di, confermo alcuni governatori della lega(fedriga,zaia), come anche il cannibale Toti, sono stati come quelli del… -

Agenzia ANSA

Così idellaMassimiliano Fedriga, Attilio Fontana, Maurizio Fugatti, Christian Solinas, Donatella Tesei, Luca Zaia. "Servono subito nuove e importanti risorse pubbliche per ...... ma Salvini ha sposato il progetto italico dellanazionale, e questo mi ha convinto, così come ... Non a caso i nostrisono tra i più apprezzati in Italia, da Zaia a Fedriga, mentre ... Governatori Lega, subito risorse contro caro-bollette - Ultima Ora Intervengono sulla questione anche i governatori della Lega. "Siamo di fronte a una vera e propria emergenza nazionale, e alle emergenze è necessario rispondere con tempestività e coraggio come ...Dalla parte di Matteo Salvini. L’emergenza energetica e la stangata delle bollette non lascia tranquilli i governatori della Lega. Massimiliano ...