Golf, Rory McIlroy: “Punto sempre ad essere il migliore”. Luke Donald: “Roma è un posto speciale” (Di giovedì 15 settembre 2022) sempre più vicina l’ora dell’Open d’Italia, con l’edizione numero 79 al Marco Simone Golf & Country Club. Proseguiti gli incontri con la stampa da parte di alcuni dei big, riportati fedelmente dai social media della Federazione Italiana Golf e non soltanto. Roma porta i campioni in gara, anche se il primo giro è a forte rischio pioggia. Così parla il capitano europei di Ryder Cup, Luke Donald, in conferenza stampa: “Sono felice di essere qui, Roma è un posto speciale. Il percorso del Marco Simone Golf & Country Club è in un ottimo stato di forma e tutti i giocatori con cui ho parlato in questi giorni non hanno fatto altro che rimarcare tale aspetto. Sono entusiasta che all’Open d’Italia, un ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022)più vicina l’ora dell’Open d’Italia, con l’edizione numero 79 al Marco Simone& Country Club. Proseguiti gli incontri con la stampa da parte di alcuni dei big, riportati fedelmente dai social media della Federazione Italianae non soltanto.porta i campioni in gara, anche se il primo giro è a forte rischio pioggia. Così parla il capitano europei di Ryder Cup,, in conferenza stampa: “Sono felice diqui,è un. Il percorso del Marco Simone& Country Club è in un ottimo stato di forma e tutti i giocatori con cui ho parlato in questi giorni non hanno fatto altro che rimarcare tale aspetto. Sono entusiasta che all’Open d’Italia, un ...

OA_Sport : Alla vigilia dell'Open d'Italia parlano McIlroy, Donald e Fitzpatrick - theshieldofspo1 : Il campione della FedEx Cup parla prima della manifestazione. #TSOS // #DPWorldTour // #McIlroy //… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: #Golf, #Sport e salute: Vito Cozzoli in campo con il campione Rory Mcllroy al Marco Simone - MessaggeroSport : #Golf, #Sport e salute: Vito Cozzoli in campo con il campione Rory Mcllroy al Marco Simone - ilmessaggeroit : #Golf, #Sport e salute: Vito Cozzoli in campo con il campione Rory Mcllroy al Marco Simone -