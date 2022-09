Gli AQUA, in concerto il 18/2/23 per l’unica data italiana (Di giovedì 15 settembre 2022) La band culto degli anni ‘90, gli AQUA annunciano oggi l’unica data italiana del tour. Lo show, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, li vedrà protagonisti sabato 18 febbraio 2023 al Mediolanum Forum di Milano. Gli AQUA conquistano l’attenzione del pubblico a partire dal 1997 Diventando un sensazionale fenomeno pop soprattutto grazie all’album di debutto “AQUArium” e al singolo “Barbie Girl”, una hit dall’eco planetaria che a oggi vanta più di un miliardo di visualizzazioni su Youtube e più di 200mila ascolti su Spotify. Al trionfo del primo disco si aggiunge un secondo progetto discografico, “AQUArius”, che unisce l’attitudine di un pop leggero a un mood più introspettivo e sentimentale. I membri della band Decisero successivamente di proseguire con ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 15 settembre 2022) La band culto degli anni ‘90, gliannunciano oggidel tour. Lo show, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, li vedrà protagonisti sabato 18 febbraio 2023 al Mediolanum Forum di Milano. Gliconquistano l’attenzione del pubblico a partire dal 1997 Diventando un sensazionale fenomeno pop soprattutto grazie all’album di debutto “rium” e al singolo “Barbie Girl”, una hit dall’eco planetaria che a oggi vanta più di un miliardo di visualizzazioni su Youtube e più di 200mila ascolti su Spotify. Al trionfo del primo disco si aggiunge un secondo progetto discografico, “rius”, che unisce l’attitudine di un pop leggero a un mood più introspettivo e sentimentale. I membri della band Decisero successivamente di proseguire con ...

SMSNEWSOFFICIAL : GLI AQUA A MILANO IL 18 FEBBRAIO 2023 PER L’UNICA DATA ITALIANA - CyrilMonsters : RT @TicketOneIT: ??Gli Aqua sono pronti a portare al Mediolanum Forum di Milano tutte le hit che l'hanno portata al successo planetario! ??… - aqua_struggle : lo spettro del flirt va da donna a uomo aquario, gli altri stanno nel mezzo - _fentyphonix : non interessa a nessuno probabilmente, ma ho aperto un account molto relatable per gli amici aquariani e non, appas… - EnergyWebRadio1 : ?Gli Aqua conquistano l'attenzione del pubblico a partire dal 1997, diventando un sensazionale fenomeno pop sopratt… -