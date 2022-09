Gioca col Cuore: le parole dell’influencer Cristina Contato (Di giovedì 15 settembre 2022) Gioca col Cuore, un grande evento con Cristina Contato più veloce del vento. Cibo, moda e solidarietà: un autentico trio delle meraviglie. La modella nonché influencer Cristina Contato ha partecipato nei giorni scorsi a un rilevante evento solidale e ci ha racContato la sua esperienza. Ecco le sue parole raccolte in occasione del match sportivo benefico ‘Gioca col Cuore‘. Ciao Cristina, sappiamo di questo tuo ultimo interessante progetto. Una delle tante iniziative che stai portando avanti col solito stile… Buongiorno. Sono stata coinvolta in questo fantastico progetto che mi ha da subito entusiasmata. La partita Gioca col Cuore, che si è tenuta allo Stadio ... Leggi su danielebartocciblog (Di giovedì 15 settembre 2022)col, un grande evento conpiù veloce del vento. Cibo, moda e solidarietà: un autentico trio delle meraviglie. La modella nonché influencerha partecipato nei giorni scorsi a un rilevante evento solidale e ci ha racla sua esperienza. Ecco le sueraccolte in occasione del match sportivo benefico ‘col‘. Ciao, sappiamo di questo tuo ultimo interessante progetto. Una delle tante iniziative che stai portando avanti col solito stile… Buongiorno. Sono stata coinvolta in questo fantastico progetto che mi ha da subito entusiasmata. La partitacol, che si è tenuta allo Stadio ...

