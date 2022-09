Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli al cubo | Campionessa del Mondo al nastro | che tris dopo cerchio e palla

(Di giovedì 15 settembre 2022)ha fatto saltare letteralmente il banco e si è laureatadelper la terza volta nel giro di ventiquattro ore. La ribattezzata Formica Atomica aveva trionfato ieri sera ale alle, oggi ha giganteggiato aldi fronte al pubblico della Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) e ha firmato una mirabolante tripletta d’oro. Mai nessuna individualista italiana aveva fatto risuonare l’Inno di Mameli in una rassegna iridata, la 18enne marchigiana ci è riuscita per ben tre volte. L’en-plein è sfumato perché con le clavette ha commesso qualche sbavatura e si è dovuta accontentare del bronzo. L’allieva di Julieta Cantaluppi è un portento assoluto, ha dominato le Finali di Specialità (prove non olimpiche) e ora ha messo nel mirino la ...

Prima l'oro al cerchio e poi quello alla palla per entrare definitivamente nella storia della. Ai Mondiali in Bulgaria, Sofia Raffaeli, atleta chiaravallese 18enne della società Fabriano (Ancona), scrive una pagina indimenticabile di questo sport, salendo per due ... Sofia Raffaeli è la nuova campionessa del mondo al nastro ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Sofia in Bulgaria. La 18enne azzurra succede alla bielorussa Alina Harnasko, oro a kitakyushu 202 ... Dopo le due medaglie d'oro di ieri ai Mondiali di ginnastica ritmica in Bulgaria arriva un bronzo per Sofia Raffaeli alle clavette. Quarto podio italiano al mondiale bulgaro, secondo bronzo, dopo quel ...