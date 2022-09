Gianmarco Pozzecco, ko agrodolce agli Europei di basket (Di giovedì 15 settembre 2022) La Nazionale italiana di pallacanestro è riuscita ad emozionare un popolo che, notoriamente, segue solo il calcio. Gli altri sport con la palla hanno dimostrato, in questo periodo, di saper regalare grandi gioie agli italiani: il volley maschile ha alzato al cielo il titolo di campione del mondo battendo la Polonia, mentre gli azzurri della palla a spicchi hanno condotto gli Europei di basket al meglio delle loro possibilità piazzando un’impresa (quasi) storica e sfiorandone un’altra ai quarti di finale. I ragazzi di Gianmarco Pozzecco si sono dovuti arrendere alla Francia, più forte, ad un passo dalla semifinale: le parole del coach a fine gara sono un misto d’emozioni. Orgoglio, amarezza e felicità si mescolano insieme in un calderone che mai dimenticherà. Le parole di Gianmarco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) La Nazionale italiana di pallacanestro è riuscita ad emozionare un popolo che, notoriamente, segue solo il calcio. Gli altri sport con la palla hanno dimostrato, in questo periodo, di saper regalare grandi gioieitaliani: il volley maschile ha alzato al cielo il titolo di campione del mondo battendo la Polonia, mentre gli azzurri della palla a spicchi hanno condotto glidial meglio delle loro possibilità piazzando un’impresa (quasi) storica e sfiorandone un’altra ai quarti di finale. I ragazzi disi sono dovuti arrendere alla Francia, più forte, ad un passo dalla semifinale: le parole del coach a fine gara sono un misto d’emozioni. Orgoglio, amarezza e felicità si mescolano insieme in un calderone che mai dimenticherà. Le parole di...

