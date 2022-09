GFVip, Selvaggia Roma contro le adozioni gay: interviene Tommaso Zorzi (Di giovedì 15 settembre 2022) Sono ore difficili per Selvaggia Roma, ex gieffina e influencer, a causa di alcune stories pubblicate su Instagram. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha parlato sui social delle adozioni da parte di omosessuali spiegando di essere contro. Tuttavia, le sue dichiarazioni hanno fatto il giro del web e ad intervenire ci ha pensato anche Tommaso L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Sono ore difficili per, ex gieffina e influencer, a causa di alcune stories pubblicate su Instagram. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha parlato sui social delleda parte di omosessuali spiegando di essere. Tuttavia, le sue dichiarazioni hanno fatto il giro del web e ad intervenire ci ha pensato ancheL'articolo

