GFVIP: ALFONSO SIGNORINI CAMBIA LOOK, STUDIO E TAGLIA L'ACQUA. IL PUNTO SUL CAST (Di giovedì 15 settembre 2022) ALFONSO SIGNORINI rivoluziona il Grande Fratello Vip, al via su Canale 5 dal 19 settembre con doppio appuntamento settimanale – lunedì e giovedì – e tante novità: la casa, lo STUDIO e un CAST quasi tutto segreto. E il CAST si annuncia scoppiettante. Tra i concorrenti ufficiali troviamo Pamela Prati, Giovanni Ciacci, Wilma Goich. Tra i nomi probabili troviamo l'ex di Belen, Antonino Spinalbese, l'ex schermitrice Antonella Fiordelisi. Poi la quota parenti famosi: circolano i nomi di Charlie Gnocchi, fratello di Gene Gnocchi, e Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra Lamborghini. Fra i nomi usciti sui maggiori portali e blog, da Dagospia a Tvblog, Carolina Marconi, Amaurys Perez, Gegia, l'opinionista politica Sara Manfuso e Attilio Romita, già volto del Tg1. E ancora Patrizia Rossetti, Cristina Quaranta, ...

