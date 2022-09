Germania-Spagna domani in tv: orario e diretta streaming semifinale Europei 2022 basket (Di giovedì 15 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Germania-Spagna, match valido come semifinale degli Europei di basket 2022. La nazionale teutonica si è resa protagonista di una grande sfida contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo, mentre la Spagna a sua volta ha battuto la Finlandia con una reazione da grandissima squadra soprattutto nel secondo tempo. La palla a due della partita è prevista per venerdì 16 settembre alle ore 20:30; la sfida verrà trasmessa in diretta su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido comedeglidi. La nazionale teutonica si è resa protagonista di una grande sfida contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo, mentre laa sua volta ha battuto la Finlandia con una reazione da grandissima squadra soprattutto nel secondo tempo. La palla a due della partita è prevista per venerdì 16 settembre alle ore 20:30; la sfida verrà trasmessa insu Sky Sport, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SportFace.

