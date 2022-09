++ Gas: riprende corsa, sale a 240 euro al Megawattora ++ (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo una partenza di seduta tranquilla, il prezzo del gas ha ripreso la sua corsa sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'europa: il metano ha toccato i 240 euro al Megawattora, in crescita del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo una partenza di seduta tranquilla, il prezzo del gas ha ripreso la suasul mercato di Amsterdam di riferimento per l'pa: il metano ha toccato i 240al, in crescita del ...

++ Gas: riprende corsa, sale a 240 euro al Megawattora ++ Dopo una partenza di seduta tranquilla, il prezzo del gas ha ripreso la sua corsa sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'Europa: il metano ha toccato i 240 euro al Megawattora, in crescita del 10% sulla chiusura già in forte rialzo di ieri, ai ...