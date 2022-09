Gadget personalizzati: quanto incidono sulle strategie di marketing? (Di giovedì 15 settembre 2022) Le moderne strategie di marketing sono incentrate principalmente su contenuti digitali, destinati alla diffusione attraverso i moderni mass media, in particolare i social network, i siti web, le app per cellulare, le piattaforme di streaming e altri canali analoghi. Questa tendenza ormai estremamente diffusa va ricondotta certamente alla ‘rivoluzione digitale’ che si è consumata all’alba L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 15 settembre 2022) Le modernedisono incentrate principalmente su contenuti digitali, destinati alla diffusione attraverso i moderni mass media, in particolare i social network, i siti web, le app per cellulare, le piattaforme di streaming e altri canali analoghi. Questa tendenza ormai estremamente diffusa va ricondotta certamente alla ‘rivoluzione digitale’ che si è consumata all’alba L'articolo proviene da KontroKultura.

gadget48 : - puntotweet : Gadget personalizzati Gift Campaign: dove, come e perché - CampaignGift : Anche in occasioni come queste i gadget personalizzati possono giocare un ruolo fondamentale per dare visibilità. V… - Gramaziomarco1 : RT @BocaGamingASD: ??? È ufficiale??Rinnoviamo la Nostra partnership con @MaglieStore abbigliamento sportivo ed eSportivo divise e gadget per… - Raffo1983Napoli : RT @BocaGamingASD: ??? È ufficiale??Rinnoviamo la Nostra partnership con @MaglieStore abbigliamento sportivo ed eSportivo divise e gadget per… -