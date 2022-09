Francesco Totti e Ilary Blasi, l’accordo sembra impossibile: cosa sta succedendo (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo l’inaspettata intervista che Francesco Totti ha concesso al Corriere della Sera era inevitabile che i rapporti tra gli ormai ex coniugi Totti-Blasi non fossero destinati a migliorare. I legali delle due parti sembrano non riuscire a trovare un accordo, abbandonando così l’idea di una separazione consensuale e optato necessariamente per quella giudiziale, visto anche il patrimonio da 110 milioni di euro non facilissimo da dividere. Vediamo ora insieme a che punto sono le cose tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi.



