Francesco Forte (Vita): «Gravi responsabilità politiche nel campo sanitario in regione Campania» (Di giovedì 15 settembre 2022) di Arturo Calabrese Francesco Forte è candidato alla Camera dei Deputati per il partito "Vita" nel collegio salernitano. Si tratta di un nuovo soggetto politico che raggruppa varie realtà, tutte con l'obiettivo di ristabilire alcune libertà costituzionali, combattere le disparità e difendere l'ambiente. "Sulla sanità – dice – basta con un sistema clientelare, sono le eccellenze mediche a dover essere premiate. È fondamentale per i cittadini che si investa nella salute pubblica e non che anno dopo anno si continuino a tagliare i fondi e si continui a terziarizzare il servizio sanitario come accade da tempo in regione Campania a causa di una grave irresponsabilità politica di chi amministra". Vita è un agglomerato di varie anime. Quali sono le realtà ...

