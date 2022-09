Francesco appoggia l'Ucraina: 'Difendersi è non solo lecito, ma anche espressione di amore alla patria' (Di giovedì 15 settembre 2022) È giusto inviare armi all'Ucraina? "È una decisione politica, che può essere morale, cioè moralmente accettata se si fa con le condizioni di moralità".è la risposta di Papa Francesco ad una domanda ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 settembre 2022) È giusto inviare armi all'? "È una decisione politica, che può essere morale, cioè moralmente accettata se si fa con le condizioni di moralità".è la risposta di Papaad una domanda ...

Francesco_3941 : @andreacantelmo8 Su Orban ha ragione. Però perché allo stesso tempo, Conte appoggia uno stato molto più autocratic… - zazoomblog : Francesco appoggia lUcraina: Difendersi è non solo lecito ma anche espressione di amore alla patria - #Francesco… - Francesco_3941 : @giuly_giu80 In realtà Putin è la sola causa dell’aumento delle bollette. Quindi l’aumento lo dovrebbero pagare so… - Francesco_3941 : @Kety78772478 Certo , grazie per la nuova figurina era un po’ che giravano solo quelle vecchie. Ho però una domand… -