Francesca Michielin, chi è il nuovo fidanzato Davide Spigarolo: "Sono innamoratissima"

Il nuovo fidanzato di Francesca Michielin è Davide Spigarolo. È questo il nome dell'uomo visto al fianco della cantante nelle foto pubblicate da lei su Instagram. Ad agosto i due hanno deciso di uscire allo scoperto. È apparsa di colpo una foto delle loro ombre sull'account della cantante e conduttrice, con il post: "Non basterà settembre per dimenticare le montagne di cose che ci siamo detti". Davide Spigarolo, stando alle poche informazioni trapelate proprio dai social network, dopo essersi laureato in Scienze Motorie svolge una doppia professione: osteopata e personal trainer.

