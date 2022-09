FOTO- Zielinski sbaglia due rigori, gesto da leader di Kvaratskhelia (Di giovedì 15 settembre 2022) Durante la partita di Champions League di ieri sera tra Rangers e Napoli è successo l’incredibile. Il trequartista polacco del Napoli, Piotr Zielinski, è riuscito a sbagliare per due volte consecutive dal dischetto. Il primo errore è stato fatto ribattere dall’arbitro Mateu Lahoz perché il portiere della squadra scozzese, McGregor, non era ben posizionato. Al secondo tentativo però il 20 azzurro si è fatto nuovamente ipnotizzare dall’estremo difensore. Al minuto 22 del secondo tempo, l’arbitro spagnolo assegna un altro rigore ai partenopei per il tocco di mano di Barisic. Da qui c’è il gesto bellissimo di Kvaratskhelia nei confronti del suo compagno di squadra. L’attaccante georgiano ha abbracciato e consolato Zielinski poco prima che il rigore potesse essere trasformato da Matteo Politano. Un ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 15 settembre 2022) Durante la partita di Champions League di ieri sera tra Rangers e Napoli è successo l’incredibile. Il trequartista polacco del Napoli, Piotr, è riuscito are per due volte consecutive dal dischetto. Il primo errore è stato fatto ribattere dall’arbitro Mateu Lahoz perché il portiere della squadra scozzese, McGregor, non era ben posizionato. Al secondo tentativo però il 20 azzurro si è fatto nuovamente ipnotizzare dall’estremo difensore. Al minuto 22 del secondo tempo, l’arbitro spagnolo assegna un altro rigore ai partenopei per il tocco di mano di Barisic. Da qui c’è ilbellissimo dinei confronti del suo compagno di squadra. L’attaccante georgiano ha abbracciato e consolatopoco prima che il rigore potesse essere trasformato da Matteo Politano. Un ...

CalcioNapoli24 : - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO + FOTO - Zielinski con la sua famiglia, passeggiata in spiaggia al tramonto - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO + FOTO - Zielinski con la sua famiglia, passeggiata in spiaggia al tramonto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO + FOTO - Zielinski con la sua famiglia, passeggiata in spiaggia al tramonto - apetrazzuolo : VIDEO + FOTO - Zielinski con la sua famiglia, passeggiata in spiaggia al tramonto -