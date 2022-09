FOTO – Crocieristi premiano Salerno ma troppi scooter e auto nel centro storico

(Di giovedì 15 settembre 2022)organizzati a gruppi; guide con i cartelli numerati; linguaggi di mezzo mondo e nasi all’insù. Vedere il– ma anche il rione Carine e Torrione – invasi da stranieri apre il cuore alla speranza. Per una ripresa economica e per una accresciuta, necessaria, sensibilità dell’accoglienza. La enorme nave Mein Shift, da 3mila ospiti, il 14 settembre è stata ormeggiata dall’alba a sera al molo III Gennaio del porto commerciale. Nonostante gli adeguamenti strutturali al Molo Manfredi con l’apposizione delle tre bitte necessarie, bastimenti di questa lunghezza (oltre 320 metri) attraccheranno alla banchina che ospita la Stazione Marittima solo quando sarà realizzato il prolungamento di circa 200 metri fino al congiungimento del braccio di sovra flutto. Anche al III Gennaio, però, l’accoglienza è assicurata, rodata. La ...

