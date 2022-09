Ford Mustang - La storia della muscle car per antonomasia - FOTO GALLERY

(Di giovedì 15 settembre 2022) Se la GT40 è l'iconanel motorsport, laè in assoluto la sua più celebre sportiva stradale. Di certo, è anche la più famosa tra lecar americane, nonostante la concorrenza, anche cinematografica,Chevrolet Camaro eDodge Challenger, apparse assieme allain una recente serie di francobolli d'Oltreoceano. Del resto, l'iconico modello nato 58 anni fa non sembra arrendersi al mutare delle tendenze, tanto che, dopo oltre 10 milioni di esemplari prodotti, è stata appena presentata al Salone di Detroit la sua nuova generazione, nelle varianti coupé e cabriolet (o convertible, come dicono da quelle parti), più sportiva che mai. O almeno, così promettono dal Michigan: "Questa è lapiù atletica di sempre", ...

